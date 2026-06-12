Jaipur Factory Fire: फैक्ट्री अग्निकांड के बाद फिर लगी आग, रिहायशी इलाके से 2102 कार्टन पटाखे जब्त, 1 और गिरफ्तार

इस बड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान कई स्थानीय निवासी और किराएदार संदिग्ध व्यावसायिक गतिविधियों व मकान मालिकों के संबंध में स्पष्ट जानकारी देने से बच रहे हैं। इस असहयोग को देखते हुए अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के साथ विशेष बैठक कर अवैध फैक्टरियों की गुप्त सूचना तुरंत साझा करने की अपील की है। अग्निकांड के जिम्मेदारों में शामिल दिल्ली निवासी फिरोज सहित स्थानीय आरोपी कय्यूम और याकूब हादसे के बाद से फरार हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों की टीमें अलग-अलग शहरों में दबिश दे रही हैं। जयपुर के पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आरोपियों के ठिकानों को लेकर अहम सुराग हाथ लग चुके हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।