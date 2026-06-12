Rajasthan: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को दी बड़ी राहत, MSP पर गेहूं खरीद की अवधि 19 जून तक बढ़ाई

राजस्थान में समर्थन मूल्य पर खरीद अभियान के तहत अब तक करीब 25 लाख मीट्रिक टन उपज की खरीद की जा चुकी है। प्रदेश में 4 लाख 84 हजार 694 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 2 लाख 99 हजार 499 किसानों से खरीद पूरी हो चुकी है। राज्य का कुल खरीद लक्ष्य 28.50 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के साथ-साथ खरीद अवधि भी 12 जून तक बढ़ा दी गई थी। वहीं एक बार खरीद की अवधि बढ़ने से उन किसानों को अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जिनकी उपज अब तक सरकारी खरीद केंद्रों पर नहीं पहुंच सकी थी।