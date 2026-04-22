Medicine Ban: कहीं आप भी तो नहीं ले रहे ये खतरनाक दवाएं?, जांच में हुआ बड़ा खुलासा, 7 दवाएं निकली फेल!

Drug Quality Failure: जयपुर. आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने सख्त कदम उठाया है। 1 अप्रेल से 15 अप्रेल 2026 के बीच की गई जांच में सात दवाएं मानक गुणवत्ता (Not of Standard Quality) में फेल पाई गई हैं। इसके बाद इन दवाओं के वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। औषधि नियंत्रक, राजस्थान ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाजार में उपलब्ध इन दवाओं का स्टॉक तुरंत हटाया जाए।
आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने स्पष्ट किया कि जिन दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती, उनके खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित कंपनियों और विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार जांच और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराई न जाए।
आयुक्तालय ने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से सैंपलिंग और परीक्षण की प्रक्रिया जारी रहती है। इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल नियमों का पालन कराना ही नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं उपलब्ध कराना है। विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि वे केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही दवाएं खरीदें और किसी भी संदिग्ध दवा की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।
|क्रमांक
|दवा का नाम
|बैच नंबर
|एक्सपायरी
|निर्माता
|फेल होने का कारण
|1
|Cefixime Oral Suspension IP (LORAXIM Dry Syrup 12g/30 ml)
|LXS3-49
|Oct-2026
|M/s Lark Laboratories (India) Ltd., Bhiwadi, Alwar
|Assay में Cefixime मानक के अनुरूप नहीं
|2
|Albendazole Tablets IP
|PG124427
|06/27
|M/s Affy Parenterals, Baddi, Solan (HP)
|Dissolution परीक्षण में असफल
|3
|Ambroxol + Levosalbutamol + Guaiphenesin Drops (Istocuf-LS)
|GLF0712B
|06/27
|M/s Digital Vision, Kala Amb, Sirmour (HP)
|Assay मानक अनुरूप नहीं
|4
|Methylprednisolone Tablets IP 4 mg (Methyloactive-4)
|252005
|06/2027
|M/s United Bioceuticals Pvt. Ltd., Haridwar
|Assay एवं Dissolution दोनों में असफल
|5
|Dextromethorphan + Chlorpheniramine Syrup (Okuff-DX)
|TLLM-188
|11/2026
|M/s Taksa Lifesciences Pvt. Ltd., Derabassi, Mohali
|Chlorpheniramine Maleate के Assay में कमी
|6
|Cefuroxime Axetil Tablets IP (EXTENSIVE-500)
|VT252942
|02/2028
|M/s VADSP Pharmaceuticals, Baddi (HP)
|Assay परीक्षण में असफल
|7
|Ciprofloxacin Tablets IP 500 mg
|GT50135
|04/2028
|M/s Omega Pharma, Roorkee, Haridwar
|Assay एवं Dissolution परीक्षण में असफल
