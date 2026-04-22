Municipal Elections: नगर निकाय चुनाव 2026, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, 1.10 करोड़ मतदाता होंगे शामिल

Rajasthan Municipal Elections Voter List 2026: जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव–2026 को लेकर बड़ी तैयारी पूरी करते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार, राज्य की कुल 309 स्थानीय निकायों में से 195 निकायों की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जबकि शेष 113 निकायों के लिए प्रक्रिया अलग से जारी है। इस कदम को आगामी चुनावों की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा सके।