Income Tax: कंपनियां किस आधार पर काटती है आपकी Salary से TDS, क्या होती है कैलकुलेशन?

चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराना के अनुसार, कंपनी सबसे पहले कर्मचारी की पूरे वित्त वर्ष की अनुमानित टैक्स योग्य आय का आकलन करती है। इसमें बेसिक सैलरी, भत्ते, बोनस, टैक्स योग्य सुविधाएं (Perquisites) और अन्य लाभ शामिल किए जाते हैं। इसके बाद कर्मचारी द्वारा घोषित और दस्तावेजों के जरिए साबित की गई टैक्स छूट एवं कटौतियों को ध्यान में रखा जाता है। इनमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA), आयकर अधिनियम की धारा 80C, 80D जैसी कटौतियां और जहां लागू हो वहां धारा 87A के तहत मिलने वाली रिबेट शामिल होती है।