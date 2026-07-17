Why Share Market Rise Today: सेंसेक्स 960 अंक बढ़कर हुआ बंद, IT, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर में अच्छा उछाल, जानिए आज की तेजी के 4 बड़े कारण

आज की तेजी में सबसे बड़ी भूमिका आईटी सेक्टर की रही। टेक महिंद्रा के जून तिमाही के उम्मीद से बेहतर नतीजों ने पूरे सेक्टर का माहौल बदल दिया। कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 28 फीसदी बढ़कर 1,465 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 1,140.6 करोड़ रुपये था। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का कहना है कि टेक महिंद्रा ने पहली तिमाही में लगभग हर मोर्चे पर उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया है। कई विदेशी ब्रोकरेज अब मान रहे हैं कि वित्त वर्ष 2027 और 2028 में कंपनी अपने बड़े प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर ग्रोथ दर्ज कर सकती है।