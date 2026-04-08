8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Mutual Fund में पैसा लगाया है? पहले अपना KYC स्टेटस चेक कर लें, वरना हो सकता है नुकसान

Mutual Fund Tips: म्यूचुअल फंड और दूसरे निवेश में धोखाधड़ी से बचने के लिए KYC स्टेटस चेक करना बेहद जरूरी है। अगर KYC पुरानी, अधूरी या ऑन-होल्ड है, तो ट्रांजैक्शन अटक सकते हैं और ठगी का खतरा बढ़ सकता है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Apr 08, 2026

Mutual Fund Tips

म्यूचुअल फंड में केवाईसी अपडेट कर लें। (PC: AI)

Mutual Fund Tips: आज के समय में ठगी का तरीका बदल चुका है। अब चोर दरवाजा तोड़कर घर में नहीं घुसते, बल्कि आपकी अधूरी या पुरानी KYC के रास्ते आपके निवेश तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड, SIP और दूसरे निवेश विकल्पों में पैसा लगाने वाले लाखों लोगों के लिए यह छोटी बात नहीं है। बहुत से निवेशक सालों तक निवेश तो करते रहते हैं, लेकिन यह देखने की जहमत नहीं उठाते कि उनका KYC स्टेटस आखिर है क्या। यही लापरवाही बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। कई मामलों में पुरानी, अधूरी या गलत KYC जानकारी के कारण न सिर्फ ट्रांजैक्शन अटक जाते हैं, बल्कि निवेशक धोखाधड़ी के ज्यादा आसान निशाने भी बन जाते हैं।

इसी वजह से बाजार नियामक SEBI और म्यूचुअल फंड उद्योग संस्था AMFI समय-समय पर निवेशकों को KYC स्टेटस जांचने और उसे अपडेट रखने की सलाह देते रहे हैं। साफ बात है, अगर आपकी KYC ठीक है तो निवेश आसान रहता है। अगर गड़बड़ है, तो पैसा आपका होते हुए भी परेशानी आपकी ही बढ़ती है।

KYC स्टेटस का मतलब क्या है?

अक्सर लोग KYC पूरा होने को सिर्फ एक टिक मार्क समझ लेते हैं, लेकिन असल में इसके अलग-अलग स्टेटस होते हैं और हर स्टेटस का मतलब अलग है।

  1. Registered: इसका मतलब है कि आपकी बेसिक KYC पूरी हो चुकी है। यानी सिस्टम में आपकी जानकारी मौजूद है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह पूरी तरह अपडेटेड या सबसे सुरक्षित स्तर पर हो।
  2. Validated: यह सबसे बेहतर स्थिति मानी जाती है। इसका मतलब है कि आपकी KYC पूरी तरह सत्यापित है और आमतौर पर Aadhaar eKYC जैसी प्रक्रिया के जरिए आपकी जानकारी मजबूत तरीके से वेरिफाई हो चुकी है। इस स्टेटस के बाद कई निवेश प्रक्रियाएं आसान हो जाती हैं।
  3. On-Hold: यह वह स्थिति है जिसमें आपकी KYC में कुछ कमी, दस्तावेज की समस्या या अपडेट की जरूरत होती है। ऐसे में आगे के लेनदेन में दिक्कत आ सकती है।

अगर किसी निवेशक की KYC अमान्य या अधूरी पाई जाती है, तो रिडेम्प्शन, फंड स्विच या दूसरे जरूरी ट्रांजैक्शन अटक सकते हैं। सीधी भाषा में कहें तो पैसा आपका है, लेकिन सिस्टम कह सकता है, “पहले कागज ठीक करिए।”

पुरानी KYC क्यों बनती है ठगों का हथियार?

यहीं सबसे बड़ा खतरा छिपा है। धोखेबाज अक्सर उन्हीं खातों को निशाना बनाते हैं जिनमें मोबाइल नंबर पुराना हो, ईमेल बदल गया हो, पता अपडेट न हो या KYC पूरी तरह वेरिफाई न हो। ऐसे मामलों में फिशिंग कॉल, फर्जी लिंक, नकली रिडेम्प्शन रिक्वेस्ट और पहचान से जुड़ी ठगी का खतरा बढ़ जाता है। मतलब साफ है, अगर आपने अपनी KYC को “एक बार कर ली, बस हो गया” मान लिया है, तो यह सोच अब बदलनी होगी।

अच्छी बात ये है कि KYC स्टेटस चेक करना बहुत आसान है। कई लोगों को लगता है कि यह कोई लंबी सरकारी प्रक्रिया होगी, लेकिन सच यह है कि आप कुछ मिनटों में अपना KYC स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। नीचे दिए गए 5 आसान स्टेप्स फॉलो करके आप अपना KYC स्टेटस चेक कर सकते हैं:

KYC स्टेटस चेक करने के 5 आसान तरीके

  1. KRA या AMC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले अपने म्यूचुअल फंड हाउस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके अलावा आप KRA यानी KYC Registration Agency की वेबसाइट जैसे KFintech या CAMS पर भी जा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म अलग-अलग म्यूचुअल फंड की KYC जानकारी को एक जगह दिखाते हैं।

  1. अपना PAN नंबर दर्ज करें

यहां आपको सिर्फ अपना 10 अंकों वाला PAN नंबर और कैप्चा भरना होता है। आमतौर पर लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ती। जानकारी भरते ही सिस्टम आपका स्टेटस दिखा देता है।

  1. स्क्रीन पर दिख रहे स्टेटस को ध्यान से पढ़ें

यहां आपको “KYC Validated”, “Registered” या “On-Hold” जैसा स्टेटस दिखाई देगा। साथ ही यह भी दिख सकता है कि आपका वेरिफिकेशन किस दस्तावेज के आधार पर हुआ है, जैसे Aadhaar, Passport या कोई अन्य पहचान पत्र।

  1. जरूरत हो तो तुरंत अपडेट करें

अगर आपका स्टेटस सिर्फ “Registered” है, तो उसे “Validated” में अपग्रेड करना बेहतर माना जाता है। इसके लिए कई फंड हाउस Aadhaar OTP, eKYC या वीडियो KYC की सुविधा देते हैं। अगर आप NRI हैं, तो आपसे पासपोर्ट, रेजिडेंस प्रूफ जैसे कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।

  1. इसे एक बार करके भूल मत जाइए

KYC कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार पूरा करके हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। हर 6 से 12 महीने में, या किसी बड़े निवेश/रिडेम्प्शन से पहले, अपना स्टेटस दोबारा चेक करना समझदारी है। अगर कोई गड़बड़ी दिखे, तो अपने RTA या फंड हाउस की हेल्पलाइन से संपर्क करें।

Validated KYC क्यों ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है?

जब आपकी KYC पूरी तरह validated होती है, तो अलग-अलग AMC में निवेश करना आसान हो जाता है। बार-बार दस्तावेज जमा करने की झंझट कम हो जाती है और आपका निवेश अनुभव ज्यादा सहज बनता है। यानी एक तरह से validated KYC सिर्फ सुरक्षा कवच नहीं है, बल्कि निवेश को बिना अड़चन के चलाने का रास्ता भी है।

ये भी पढ़ें

Hormuz Strait से गुजरने वाले हर जहाज को देने होंगे 20 लाख डॉलर, इससे खड़ा होगा युद्ध में बर्बाद हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, जानिए ईरान का मास्टरप्लान
कारोबार
US Iran War

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Apr 2026 05:01 pm

Hindi News / Business / Mutual Fund में पैसा लगाया है? पहले अपना KYC स्टेटस चेक कर लें, वरना हो सकता है नुकसान

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Women Insurance: पुरुषों की तुलना में महिलाओं को सस्ता मिलता है प्लान, जानिए टर्म इंश्योरेंस के फायदे

best term insurance plans working women term plan benefits family protection
कारोबार

RBI Policy Effect: रेपो रेट नहीं बदलने से रिएल एस्टेट सेक्टर में पॉजिटिव माहौल, उधारकर्ता और निवेशकों के लिए हैं ये मौके

RBI
कारोबार

Why Share Market Rise Today: सेंसेक्स में आज क्यों आई 3000 अंक की जबरदस्त तेजी? इन 5 पॉइंट्स से समझिए

Why Stock Market Rise Today
कारोबार

Gold Price Today: सोने-चांदी में आज बंपर तेजी, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार

RBI MPC Meeting: महंगाई, जीडीपी ग्रोथ और रेपो रेट… आरबीआई की बैठक का क्या रहा निचोड़, समझिए

RBI MPC Meeting
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.