Mutual Fund में पैसा लगाया है? पहले अपना KYC स्टेटस चेक कर लें, वरना हो सकता है नुकसान

Mutual Fund Tips: आज के समय में ठगी का तरीका बदल चुका है। अब चोर दरवाजा तोड़कर घर में नहीं घुसते, बल्कि आपकी अधूरी या पुरानी KYC के रास्ते आपके निवेश तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड, SIP और दूसरे निवेश विकल्पों में पैसा लगाने वाले लाखों लोगों के लिए यह छोटी बात नहीं है। बहुत से निवेशक सालों तक निवेश तो करते रहते हैं, लेकिन यह देखने की जहमत नहीं उठाते कि उनका KYC स्टेटस आखिर है क्या। यही लापरवाही बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। कई मामलों में पुरानी, अधूरी या गलत KYC जानकारी के कारण न सिर्फ ट्रांजैक्शन अटक जाते हैं, बल्कि निवेशक धोखाधड़ी के ज्यादा आसान निशाने भी बन जाते हैं।