Hormuz Strait से गुजरने वाले हर जहाज को देने होंगे 20 लाख डॉलर, इससे खड़ा होगा युद्ध में बर्बाद हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, जानिए ईरान का मास्टरप्लान

ईरान का प्रस्ताव सुनने में समझौते जैसा लगता है लेकिन इसमें कई कड़ी शर्तें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग यह है कि ईरान को गारंटी चाहिए कि उस पर दोबारा हमला नहीं होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह असल में अमेरिका और इजरायल दोनों से सुरक्षा की मांग है। दूसरी अहम मांग है कि इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले बंद करे। यानी ईरान सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे इलाके की बात कर रहा है। तीसरी मांग है तमाम आर्थिक पाबंदियां हटाई जाएं। सालों से लगी पाबंदियों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह निचोड़ा है। ईरान ने कहा कि इन सबके बदले वह होर्मुज स्ट्रेट को खोल देगा।