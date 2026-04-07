Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में देखी जा रही गिरावट, चांदी भी टूटी, जानिए MCX पर क्या हैं गोल्ड के रेट

युद्ध तेज होने की आशंकाओं के चलते आज मंगलवार को क्रूड ऑयल में तेजी देखी जा रही है। मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड 1.27 फीसदी या 1.39 डॉलर की बढ़त के साथ 111.2 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, क्रूड ऑयल WTI 2.60 फीसदी या 2.92 डॉलर की बढ़त के साथ 115.3 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।