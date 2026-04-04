Gold Price Outlook: 17% टूट गई हैं सोने की कीमतें, क्या यही है खरीदने का सही समय? एक्सपर्ट्स से समझिए

एसएस वेल्थस्ट्रीट की संस्थापक सुगंधा सचदेवा बताती हैं कि इस हफ्ते कच्चा तेल 10 फीसदी से ज़्यादा उछला। तेल महंगा होने से महंगाई का डर बढ़ा। महंगाई बढ़ी तो फेड के ब्याज दर कटौती की उम्मीद कम हुई। ब्याज दर ऊंची रहेगी तो डॉलर मजबूत रहेगा। और डॉलर मजबूत होने पर सोना दबता है। यह वही उलझन है जो पिछले कुछ हफ्तों से चल रही है। जंग का डर सोने को ऊपर खींचता है, लेकिन जंग की वजह से महंगे तेल का डर उसे नीचे धकेल रहा है। 28 फरवरी को ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से सोना काफी गिर चुका है। यह बताता है कि निवेशक इस बार डॉलर को सोने से ज़्यादा सुरक्षित मान रहे हैं।