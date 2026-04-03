Gold Silver Price Today: 53,000 रुपये टूटा सोना, चांदी की कीमत 2 लाख रुपये घटी, जानिए कितना सस्ता हो गया जेवर बनवाना

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ गई है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर गुरुवार को सोने का भाव मामूली गिरावट के साथ 1,49,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज शुक्रवार को गुड फ्राइडे के चलते एमसीएक्स पर ट्रेडिंग नहीं हो रही है। सोने की कीमतों के लिए साल 2026 भारी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। 29 जनवरी 2026 को सोने ने 2,02,984 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। इस तरह सोने की कीमत अपने उच्च स्तर से 53,334 रुपये टूट गई है।