Gold Silver Price Today: 53,000 रुपये टूटा सोना, चांदी की कीमत 2 लाख रुपये घटी, जानिए कितना सस्ता हो गया जेवर बनवाना

सोना-चांदी अपने उच्च स्तर से काफी टूट गए हैं। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ गई है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर गुरुवार को सोने का भाव मामूली गिरावट के साथ 1,49,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज शुक्रवार को गुड फ्राइडे के चलते एमसीएक्स पर ट्रेडिंग नहीं हो रही है। सोने की कीमतों के लिए साल 2026 भारी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। 29 जनवरी 2026 को सोने ने 2,02,984 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। इस तरह सोने की कीमत अपने उच्च स्तर से 53,334 रुपये टूट गई है।
चांदी की कीमत में लगातार गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर गुरुवार को चांदी का वायदा भाव 4.48 फीसदी या 10,901 रुपये की भारी गिरावट के साथ 2,32,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत अपने उच्च स्तर से काफी नीचे आ गई है। चांदी की घरेलू वायदा कीमत ने 29 जनवरी 2026 को 4,39,337 रुपये प्रति किलोग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। इस तरह चांदी का भाव अपने उच्चतम स्तर से 2,06,737 रुपये गिर गया है।
2 मार्च 2026 को सोने का भाव 1,66,074 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह बीते एक महीने में सोने में 16,424 रुपये की गिरावट आ चुकी है। उधर चांदी का वायदा भाव 2 मार्च को एमसीएक्स पर 2,78,481 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह एक महीने में चांदी की कीमत में 45,881 रुपये की गिरावट आ चुकी है।
|श्रेणी
|सोना
|चांदी
|ताजा भाव (गुरुवार क्लोजिंग)
|₹1,49,650 प्रति 10 ग्राम
|₹2,32,600 प्रति किलोग्राम
|ऑल टाइम हाई
|₹2,02,984 प्रति 10 ग्राम
|₹4,39,337 प्रति किलोग्राम
|ऑल टाइम हाई की तारीख
|29 जनवरी 2026
|29 जनवरी 2026
|ऑल टाइम हाई से गिरावट
|₹53,334
|₹2,06,737
|2 मार्च 2026 का भाव
|₹1,66,074 प्रति 10 ग्राम
|₹2,78,481 प्रति किलोग्राम
|एक महीने में गिरावट
|₹16,424
|₹45,881
|गुरुवार की दैनिक गिरावट
|मामूली गिरावट
|4.48% या ₹10,901
|आज ट्रेडिंग स्थिति
|गुड फ्राइडे के कारण MCX बंद
|गुड फ्राइडे के कारण MCX बंद
कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव गुरुवार को 2.77 फीसदी या 133.40 डॉलर की गिरावट के साथ 4,679.70 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था। वहीं, गोल्ड स्पॉट 1.72 फीसदी या 81.81 डॉलर की गिरावट के साथ 4,676.76 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।
कॉमेक्स पर गुरुवार को चांदी का भाव 4.15 फीसदी या 3.15 डॉलर की गिरावट के साथ 72.92 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था। वहीं, सिल्वर स्पॉट बिना किसी बदलाव के साथ 73.017 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।
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