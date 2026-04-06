FD Interest Rate: घटेंगी या बढ़ेंगी आपकी एफडी पर ब्याज दरें? RBI के फैसले का पड़ेगा असर, जानिए एक्सपर्ट्स की राय

BankBazaar के CEO आदिल शेट्टी कहते हैं कि RBI इस बार भी रेट नहीं बदलेगा। महंगाई पर काम हो रहा है, लेकिन खाने-पीने की चीज़ों और वैश्विक अनिश्चितता के कारण खतरा बना हुआ है। Centricity WealthTech के विनायक मागोत्रा भी यही मानते हैं। उनका कहना है कि तेल और खाने की वजह से महंगाई आने वाले समय में बढ़ेगी, लेकिन यह सप्लाई साइड की समस्या है। जियोपॉलिटिकल हालात का पूरा असर अभी आंकड़ों में नहीं दिखा है, इसलिए अभी कोई बड़ा फैसला जल्दबाज़ी होगी।