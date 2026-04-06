Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज बड़ी गिरावट, चांदी भी हो गई है काफी सस्ती, जानिए क्या रह गए भाव

सोने-चांदी में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने में गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 1311 रुपए की गिरावट के साथ 1,48,369 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। बीते हफ्ते सोने में 2.2 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई थी।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का भाव 2794 रुपये की गिरावट के साथ 2,29,701 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की वैश्विक कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.22 फीसदी या 10.50 डॉलर की गिरावट के साथ 4,669.20 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.62 फीसदी की गिरावट के साथ 4,648.36 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
चांदी की वैश्विक कीमतों में भी आज गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का रेट 0.99 फीसदी या 0.69 डॉलर की गिरावट के साथ 72.24 डॉलर प्रति औंस पर है। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1.24 फीसदी या 0.90 डॉलर की गिरावट के साथ 72.12 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है।
एसएस वेल्थस्ट्रीट की संस्थापक सुगंधा सचदेवा के मुताबिक घरेलू बाजार में 1,57,600 से 1,58,800 रुपये और अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4,800 से 4,880 डॉलर मजबूत रुकावट के स्तर हैं। जब तक ये लेवल नहीं टूटते ऊपर जाना मुश्किल है। नीचे की तरफ 4,400 डॉलर और 1,44,000 से 1,45,000 रुपये अहम सपोर्ट लेवल्स हैं।
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