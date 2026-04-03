Gold Price Outlook: क्या सोने के लिए बंपर तेजी वाला महीना रहेगा अप्रैल? दिग्गज निवेशक ने जताया अनुमान, बताए ये टार्गेट्स

Gold Price Outlook: मार्च में सोना बुरी तरह गिरा। यह सोने के लिए साल 2008 के बाद सबसे बुरा महीना साबित हुआ। लेकिन 23 मार्च को जो पलटी आई वो देखने वाली थी। एक हफ्ते में 15 फीसदी की रिकवरी। वहीं, अब मशहूर निवेशक Peter Schiff कह रहे हैं कि यह तो बस शुरुआत है। Schiff ने X पर लिखा कि 23 मार्च को जब सोने ने पलटी मारी, उसके बाद से अब तक 17 फीसदी की तेजी आ चुकी है। सोना 4,700 डॉलर के पार निकल गया और 4,800 की तरफ बढ़ रहा है। उनका कहना है कि जल्द ही 5,000 डॉलर का स्तर टूटेगा और उसके बाद 6,000 डॉलर नया रिकॉर्ड आएगा।