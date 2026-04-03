Raghav Chadha Net Worth: परिणीति चोपड़ा की दौलत की 1 पर्सेंट भी नहीं है राघव चड्ढा की नेटवर्थ, जानिए कितनी हैं गाड़ियां

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में साउथ दिल्ली से हार मिली। साल 2020 में राजिंदर नगर से विधायक बने। 2022 के पंजाब चुनाव में अहम भूमिका निभाई, जब AAP ने 117 में से 92 सीटें जीतीं। उसी साल पंजाब से राज्यसभा पहुंचे। उन्होंने साल 2023 में परिणीति चोपड़ा से शादी की। साल 2019 के हलफनामे में उनकी कुल संपत्ति 16.5 लाख थी। 2020 में 19.97 लाख और 2022 में 37 लाख। राजनीति में आने के बाद संपत्ति बढ़ी जरूर लेकिन रफ्तार धीमी रही। अब जब पार्टी ने पद छीना है, तो देखना यह है कि राघव चड्ढा अगला कदम क्या उठाते हैं।