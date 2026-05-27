Air India और IndiGo जून से अगस्त के बीच कर रहीं सैकड़ों फ्लाइट्स की कटौती, मुंबई और दिल्ली से जाने वाली कई उड़ानें होंगी रद्द

इन कटौतियों की मुख्य वजह एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों में तेज उछाल है। Air India में घरेलू उड़ानों के लिए ATF की लागत पहले 80,000 रुपए प्रति किलोलीटर थी। अब यह बढ़कर 1 लाख रुपए प्रति किलोलीटर से ज्यादा हो गई है। यह बढ़ोतरी US-Iran युद्ध छिड़ने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने के कारण हुई है। इसके अलावा हर राज्य में ATF पर अलग-अलग VAT लगाया जाता है जिससे शहर दर शहर लागत अलग होती है। Air India का कहना है कि इतनी ऊंची ईंधन कीमतों पर उड़ानें चलाना आर्थिक रूप से नुकसानदेह है।