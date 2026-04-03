Gold Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, उछल गए दाम, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज शुक्रवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, आज 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1960 रुपये की बढ़त के साथ 1,50,930 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। 22 कैरेट सोने का रेट 1800 रुपये बढ़कर 1,38,350 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 1470 रुपये के उछाल के साथ 1,13,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं, चांदी की घरेलू हाजिर कीमत 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर है।