क्या शेयर मार्केट में आने वाली है बड़ी मंदी? डरा रहा है Goldman और Nomura जैसी दिग्गजों का अनुमान

यह सबसे बड़ा झटका है। गोल्डमैन सैश ने भारतीय बाजार की रेटिंग घटाकर 'Marketweight' कर दी है। साथ ही निफ्टी का टारगेट 29,300-29,500 से घटाकर 25,300-25,900 के दायरे में आ गया है। यह करीब 14 फीसदी की कटौती है। गोल्डमैन का अनुमान है कि अगली दो से तीन तिमाहियों में कंपनियों की कमाई के अनुमान और नीचे आएंगे। भारत की अर्निंग ग्रोथ का अनुमान 2026 के लिए 8 फीसदी और 2027 के लिए 13 फीसदी रखा गया है, जो पहले के अनुमान से काफी कम है। गोल्डमैन ने एक और डरावना आंकड़ा दिया है। अगर कच्चा तेल तीन महीने तक 45 डॉलर प्रति बैरल से ज़्यादा बना रहा तो भारत की पूरे साल की अर्निंग ग्रोथ 9 फीसदी तक घट सकती है।