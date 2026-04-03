Stock Market Holiday: क्या शेयर बाजार में आज नहीं हो रहा कामकाज?

गुड फ्राइडे के कारण अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई प्रमुख बाजार भी बंद हैं। हालांकि कुछ एशियाई बाजारों में पहले सत्र में तेजी देखने को मिली, जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया प्रमुख रहे। जापान का निक्केई 225, 1.27 फीसदी बढ़ा, और टॉपिक्स 0.97 फीसदी ऊपर चढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इस क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ दर्ज करते हुए 3.23 फीसदी बढ़ा, जबकि कोस्डैक 1.45 फीसदी की तेजी से बढ़ा। वैश्विक स्तर पर निवेशकों की नजर मिडिल ईस्ट की स्थिति और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के संभावित खुलने पर बनी हुई है, जिससे बाजार सेंटिमेंट को सपोर्ट मिला है।