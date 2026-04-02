UPI ने बनाया नया रिकॉर्ड, मार्च में हुए 22.64 अरब ट्रांजेक्शंस, जानिए डिजिटल फ्रॉड से बचने के 5 तरीके

भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। फोटो: एआइ
भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2026 भारत के डिजिटल पेमेंट इतिहास में स्वर्णिम अध्याय बन गया है। UPI ने इस महीने 29.53 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके जरिए 22.64 बिलियन ट्रांजैक्शन किए गए है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि बताता है कि किस तरह से पेमेंट के साधन बदल रहे हैं। नोटबंदी के बाद से डिजिटल पेमेंट में जो तेजी आई है वह अब सामने है। लेकिन इसके साथ ही कुछ खतरे भी हैं, जिनका हर UPI उपयोगकर्ता को ध्यान रखना चाहिए।
29.53 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा भारत के कई राज्यों के सालाना GDP से भी बड़ा है। यह फरवरी 2026 के 26.84 लाख करोड़ रुपये की तुलना में करीब 2.69 लाख करोड़ की छलांग है यानी साल दर साल 19 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है। यह आंकड़े बताते है कि भारत का आम नागरिक अब नकदी से नहीं, स्मार्टफोन से खरीददारी करता है। इसके साथ ही वित्त वर्ष के अंत और त्योहारी सीजन ने इस उछाल को और हवा दी।
यह UPI-क्रांति अब सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रही। PayNearby के संस्थापक आनंद कुमार बजाज का कहना है कि छोटे कस्बों में दुकानदार और उपभोक्ता, दोनों तेजी से डिजिटल भुगतान की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। जहां पहले "QR Code नहीं चलेगा" कहा जाता था, वहां आज पान की दुकान से लेकर सब्जी वाले तक UPI स्वीकार कर रहे हैं।
इस बढ़ते डिजिटल पेमेंट के साथ-साथ एक कमी भी है वह है साइबर ठगों की। साइबर ठगों के लिए UPI का यह विस्फोट एक सुनहरा मौका बन गया है। इससे बचने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। इनको जानना हर उपयोगकर्ता के लिए जरूरी है।
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