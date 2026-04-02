UPI ने बनाया नया रिकॉर्ड, मार्च में हुए 22.64 अरब ट्रांजेक्शंस, जानिए डिजिटल फ्रॉड से बचने के 5 तरीके

भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2026 भारत के डिजिटल पेमेंट इतिहास में स्वर्णिम अध्याय बन गया है। UPI ने इस महीने 29.53 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके जरिए 22.64 बिलियन ट्रांजैक्शन किए गए है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि बताता है कि किस तरह से पेमेंट के साधन बदल रहे हैं। नोटबंदी के बाद से डिजिटल पेमेंट में जो तेजी आई है वह अब सामने है। लेकिन इसके साथ ही कुछ खतरे भी हैं, जिनका हर UPI उपयोगकर्ता को ध्यान रखना चाहिए।