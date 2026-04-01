GST कलेक्शन 8.8% उछला, कौन-से राज्य आगे, कौन-से पीछे, देखिए ये आंकड़े

राज्यों के स्तर पर GST कलेक्शन की तस्वीर मिली-जुली रही। जहां कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट्स ने मजबूत ग्रोथ दिखाई, वहीं कई राज्यों में गिरावट देखने को मिली। इससे साफ है कि देश की इकॉनमिक एक्टिविटी सभी राज्यों में बराबर नहीं चल रही है और ग्रोथ असमान बनी हुई है। GST कलेक्शन में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा, जिसने 0.13 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया। इसके बाद कर्नाटक और गुजरात का नंबर रहा। ये राज्य इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, जहां बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा है। इसी वजह से इन राज्यों में GST कलेक्शन लगातार मजबूत बना हुआ है।