ATF Price Hike: क्या दोगुना हो गई जेट फ्यूल की कीमत? इंडियन ऑयल ने बताया क्या है सच

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) के मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यों से अपील की है कि वे एटीएफ पर लगने वाले वैट को कम करने पर विचार करें। दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह टैक्स 18 से 29 प्रतिशत के बीच है, जिससे एयरलाइंस पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इसके अलावा एविएशन सेक्टर पहले से ही लंबी उड़ानों और एयरस्पेस बंद होने के कारण अतिरिक्त ईंधन खर्च झेल रहा है, ऐसे में यह बढ़ोतरी उद्योग के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGI) और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (CSMIA) जैसे प्रमुख हब भी इन परिस्थितियों से प्रभावित हो रहे हैं।