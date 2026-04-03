Gold News: मुंबई के बाजारों में यूं ही नहीं बिक रहा था सस्ता सोना, अब सरकार ने कसी नकेल, उठाया यह बड़ा कदम

कुछ आयातक भारत-आसियान एफटीए का गलत फायदा उठा रहे थे। वे कम या शून्य आयात शुल्क का लाभ लेकर थाईलैंड जैसे देशों से बिना जड़े आभूषण, प्लैटिनम ज्वैलरी के नाम पर बड़े पैमाने पर बिना ड्यूटी चुकाएं सोने का आयात कर रहे थे। इस ज्वैलरी में करीब 90% हिस्सा सोने का होता है, जबकि केवल 4% प्लैटिनम होता था। लेकिन इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लाभ उठा प्लैटिनम ज्वैलरी बोल शून्य शुल्क पर आयात किया जा रहा था। इससे मुंबई के बाजार में सोना सस्ता बिक रहा है और असली कारोबार प्रभावित हो रहा था। इससे सरकार को राजस्व नुकसान हो रहा था और घरेलू उद्योग पर भी दबाव बढ़ा था।