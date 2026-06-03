Kuwait Airport पर ड्रोन हमले के बाद Indigo ने सस्पेंड की इस खाड़ी देश की सारी फ्लाइट्स, 1 भारतीय की हुई है मौत

Kuwait News: मिडिल ईस्ट में बढ़ते संकट के बीच इंडिगो ने कुवैत के लिए आने और जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। दरअसल, कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है। इस हमले के बाद कुवैत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (DGCA) ने देश के एयरस्पेस में सभी हवाई गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है।