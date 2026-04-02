एक ऐलान और आज 9 फीसदी चढ़ गया Ola Electric का शेयर, सप्लाई से ज्यादा है इस बाइक की डिमांड

Ola Electric Share: भारी उतार-चढ़ाव वाले मार्केट के बीच आज गुरुवार को Ola Electric का शेयर 9 फीसदी चढ़ गया। इस शेयर में दो दिन में 20 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। बाजार में जब चारों तरफ मायूसी थी, Ola के निवेशक खुश थे। वजह थी एक बड़ा ऐलान। ओला इलेक्ट्रिक ने गुरुवार को बीएसई को दी जानकारी में बताया कि उसकी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Roadster X+ 9.1 kWh की कीमत 60,000 रुपये कम कर दी गई है। पहले यह बाइक 1,89,999 रुपये में मिलती थी। अब यह 1,29,999 रुपये में मिलेगी। यानी एक झटके में 60 हज़ार की बचत।