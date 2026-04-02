8th Pay Commission: लाखों सरकारी कर्मचारियों को कब मिलेगी DA Hike की खुशखबरी? जानिए क्यों हो रही देरी

8th Pay Commission DA Hike News: एक करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक फरवरी से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के इंतजार में बैठे हैं। अब मार्च भी गुजर गया है, लेकिन DA में बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन नहीं आया। अब अप्रैल के पहले हफ्ते में डीए हाइक होने की उम्मीद है। DA यानी महंगाई भत्ता 58 फीसदी से बढ़कर 61 फीसदी होने की उम्मीद है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीनों का बकाया एकमुश्त मिलेगा।