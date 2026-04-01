Post Office FD calculator: पोस्ट ऑफिस ऑफर करता है ये 4 FD, 5 लाख रुपये डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस

पोस्ट ऑफिस 4 तरह की एफडी ऑफर करता है। ()PC: AI
Post Office FD Interest Rates: अगर आप सुरक्षित निवेश के साथ गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट (TD) स्कीम आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। यह स्कीम आमतौर पर पोस्ट ऑफिस FD के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यह बैंक एफडी की तरह ही काम करती है। इस स्कीम में आप सिर्फ 1,000 से निवेश शुरू कर सकते हैं, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।
पोस्ट ऑफिस TD स्कीम में अलग-अलग अवधि के हिसाब से ब्याज दरें तय की गई हैं। एक साल के टीडी अकाउंट पर 6.9 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। 2 साल के टीडी अकाउंट पर 7 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। 3 साल के टीडी अकाउंट पर 7.1 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। वहीं, 5 साल के टीडी अकाउंट पर 7.5 फीसदी ब्याज दर मिल रही है।
|अवधि (Tenure)
|ब्याज दर (Interest Rate)
|1 साल का TD अकाउंट
|6.9%
|2 साल का TD अकाउंट
|7.0%
|3 साल का TD अकाउंट
|7.1%
|5 साल का TD अकाउंट
|7.5%
पोस्ट ऑफिस एफडी में सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न मिलता है। आप पोस्ट ऑफिस की 3 साल की एफडी में 5 लाख रुपये डालते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 6,17,538 रुपये मिलेंगे। इसमें 1,17,538 रुपये ब्याज आय होगी। अगर आप इस एफडी में 9 लाख रुपये डालते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 11,11,568 रुपये मिलेंगे। इसमें 2,11,568 रुपये ब्याज आय होगी।
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