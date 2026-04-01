Post Office FD calculator: पोस्ट ऑफिस ऑफर करता है ये 4 FD, 5 लाख रुपये डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस

Post Office FD Interest Rates: अगर आप सुरक्षित निवेश के साथ गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट (TD) स्कीम आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। यह स्कीम आमतौर पर पोस्ट ऑफिस FD के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यह बैंक एफडी की तरह ही काम करती है। इस स्कीम में आप सिर्फ 1,000 से निवेश शुरू कर सकते हैं, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।