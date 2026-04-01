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अब एयरपोर्ट के अंदर भी Blinkit से होगी सामान की डिलीवरी, सोशल मीडिया पर यूजर्स का आया यह रिएक्शन

Airport Delivery: मुंबई एयरपोर्ट पर ब्लिंकिट और अडानी एयरपोर्ट की साझेदारी से यात्रियों को इन टर्मिनल क्विक कॉमर्स सुविधा मिली है। ऐप से ऑर्डर कर यात्री मिनटों में आवश्यक सामान सीधे एयरपोर्ट के भीतर प्राप्त कर सकेंगे।

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भारत

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Gajanand Prajapat

Apr 01, 2026

Blinkit Quick Commerce service launched at Mumbai airport, passengers can stock up in minutes

ब्लिंकिट और अडानी एयरपोर्ट की नई डिजिटल सुविधा। फोटो: एआइ

मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (CSMIA) देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल है, जहां रोजाना हजारों यात्री आते जाते हैं। यात्रियों को अक्सर यात्रा के दौरान जरूरी सामान भूल जाने या समय की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पडता है। इसी चुनौती को देखते हुए अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) ने ब्लिंकिट (Blinkit) के साथ साझेदारी कर टर्मिनल 2 पर इन टर्मिनल क्विक कॉमर्स डिलीवरी सेवा शुरू की है। इस सुविधा के जरिए यात्री अब ऐप से सामान मंगाकर मिनटों में एयरपोर्ट के भीतर ही प्राप्त कर सकेंगे।

डिजिटल एयरपोर्ट अनुभव में नया कदम

नई सेवा के तहत यात्री ब्लिंकिट मोबाइल एप के माध्यम से सीधे बोर्डिंग गेट, लाउंज, फूड कोर्ट और चयनित पार्टनर आउटलेट्स तक सामान मंगा सकते हैं। इसमें फोन चार्जर, ट्रैवल एक्सेसरीज, स्नैक्स, किताबें, बेबी केयर उत्पाद और पर्सनल जरूरत की चीजें शामिल हैं। प्रशिक्षित ऑन ग्राउंड स्टाफ द्वारा डिलीवरी की जाती है, जिससे सुरक्षा और समय दोनों का ध्यान रखा जाता है। एयरपोर्ट सुरक्षा नियमों के अनुसार पैकेज्ड पानी, जूस और कोल्ड बेवरेज जैसे अनुमत लिक्विड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे यात्रियों को बिना समय गंवाए आवश्यक सामान आसानी से मिल सकेगा।

नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू और सुविधा में बढ़ोतरी

अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) के अनुसार यह पहल डिजिटल इंटीग्रेशन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी का मानना है कि ऐप आधारित सेवाएं यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाती हैं और एयरपोर्ट रिटेल को अधिक सुविधाजनक बनाती हैं। इंडस्ट्री विशेषज्ञों का कहना है कि यह मॉडल एयरपोर्ट के नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद कर सकता है। डिजिटल रिटेल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मेल से एयरपोर्ट पर खरीदारी का नया इकोसिस्टम तैयार होगा। इससे यात्रियों को समय की बचत और बेहतर कीमत पारदर्शिता भी मिल सकेगी।

हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैवल इकोसिस्टम में ब्लिंकिट की एंट्री

ब्लिंकिट के लिए यह साझेदारी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिट वातावरण में एंट्री का मौका है, जहां सुविधा और गति सबसे महत्वपूर्ण होती है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की जरूरतें अचानक सामने आती हैं, जैसे अंतिम समय में गैजेट एक्सेसरी, स्नैक या चाइल्ड केयर आइटम की जरूरत। टर्मिनल 2 पर भारी यात्री संख्या को देखते हुए यह सेवा खास तौर पर उपयोगी मानी जा रही है। कंपनी का उद्देश्य क्विक कॉमर्स को रेजिडेंशियल एरिया से आगे बढ़ाकर ट्रैवल इकोसिस्टम तक विस्तार देना है। यह कदम भविष्य में अन्य अडानी संचालित एयरपोर्ट पर भी लागू किया जा सकता है।

सोशल मीडिया पर आई खास प्रतिक्रियाएं

इस अनोखी पहल को लेकर X पर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं है। एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, "उम्मीद है कि यह अप्रैल फूल डे का कोई प्रैंक नहीं है।" दूसरे यूजर ने सवाल किया, "शानदार पहल है। इससे एयरपोर्ट के अंदर मौजूद कियोस्क पर असर पड़ेगा। क्या यहां की कीमतें बाहर जैसी होंगी या एयरपोर्ट कियोस्क जैसी, या फिर इनमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम जोड़ा जाएगा?" एक अन्य यूजर ने पूछा, "अगर मुझे खरीदी हुई कोई चीज वापस करनी हो, तो क्या यह संभव होगा?"

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Published on:

01 Apr 2026 04:57 pm

Hindi News / Business / अब एयरपोर्ट के अंदर भी Blinkit से होगी सामान की डिलीवरी, सोशल मीडिया पर यूजर्स का आया यह रिएक्शन

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