अब एयरपोर्ट के अंदर भी Blinkit से होगी सामान की डिलीवरी, सोशल मीडिया पर यूजर्स का आया यह रिएक्शन

ब्लिंकिट के लिए यह साझेदारी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिट वातावरण में एंट्री का मौका है, जहां सुविधा और गति सबसे महत्वपूर्ण होती है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की जरूरतें अचानक सामने आती हैं, जैसे अंतिम समय में गैजेट एक्सेसरी, स्नैक या चाइल्ड केयर आइटम की जरूरत। टर्मिनल 2 पर भारी यात्री संख्या को देखते हुए यह सेवा खास तौर पर उपयोगी मानी जा रही है। कंपनी का उद्देश्य क्विक कॉमर्स को रेजिडेंशियल एरिया से आगे बढ़ाकर ट्रैवल इकोसिस्टम तक विस्तार देना है। यह कदम भविष्य में अन्य अडानी संचालित एयरपोर्ट पर भी लागू किया जा सकता है।