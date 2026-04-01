Iran War से कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर मंडराया नया खतरा, कंपनियों को भी खोजने होंगे युद्ध से निपटने के उपाय

बड़ी कंपनियों के CEO और बोर्ड को अब एक नई हकीकत से सामना करना होगा। पहले जोखिम का मतलब होता था सरकारी नियम बदलना, सप्लाई चेन टूटना या किसी देश में प्रतिष्ठा को नुकसान। अब जोखिम का मतलब है कि आपकी कंपनी किसी युद्ध में एक पक्ष मान ली जाए। इसके लिए कंपनियों को अपनी जियोपॉलिटिकल यानी भू-राजनीतिक समझ को कारोबारी फैसलों का हिस्सा बनाना होगा। किन देशों में दफ्तर हैं, किस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, साइबर सुरक्षा कितनी मजबूत है, ये सब अब सिर्फ IT विभाग के सवाल नहीं हैं।