Oracle Layoffs: ओरेकल में 12 हजार कर्मचारियों की छंटनी, एआई से बेंगलुरु के रियल एस्टेट बाजार में डर

मार्सेलस इनवेस्टमेंट मैनेजर्स के विशेषज्ञ सौरभ मुखर्जी का कहना है कि यह एक ऐसा सेक्टर है जिसने लगातार 20 साल तक भारी तेजी देखी है, लेकिन अब यह ढांचागत सुस्ती (स्ट्रक्चरल स्लोडाउन) के दौर में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह सुस्ती एआई के लोकप्रिय होने से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ, रियल एस्टेट कंसल्टेंट विशाल भार्गव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर लिखा, "छंटनी के इस तनावपूर्ण माहौल का हाउसिंग मार्केट पर दोहरा और नकारात्मक असर पड़ता है। जिन कर्मचारियों की नौकरी चली गई है, उन्हें अपने घर की ईएमआई चुकाने में भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं, जो कर्मचारी अभी सुरक्षित हैं, वे भी इस डर में जी रहे हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है। इसी अनिश्चितता के चलते वे घर खरीदने के अपने फैसले को पूरी तरह से टाल रहे हैं।"