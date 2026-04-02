मार्केट में करोड़ों रुपये गंवाने के बाद निवेशकों की खुली आंख, यह काम पहले कर लेते तो नहीं होता नुकसान

Balanced Advantage Funds यानी Dynamic Asset Allocation Funds इस दौर में काफी बेहतर साबित हुए। ये फंड बाजार की स्थिति देखकर अपने आप इक्विटी और डेट का अनुपात बदलते रहते हैं। जब बाजार महंगा होता है तो इक्विटी कम करते हैं, जब सस्ता होता है तो बढ़ाते हैं। इन फंडों में आमतौर पर 40 से 50 फीसदी इक्विटी, 15 से 25 फीसदी आर्बिट्राज और 35 फीसदी तक डेट होता है। नतीजा यह रहा कि जहां निफ्टी 10 फीसदी गिरा। वहीं इन फंडों में से सतर्क वाले सिर्फ 5 फीसदी के आसपास गिरे। टैक्स के नजरिए से भी ये फायदेमंद हैं। एक साल बाद बेचने पर 12.5 फीसदी LTCG लगता है। जिन निवेशकों को खुद से एलोकेशन मैनेज करना मुश्किल लगता है, उनके लिए ये फंड सबसे सही विकल्प हो सकते हैं।