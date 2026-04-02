Credit Score काफी नीचे चला गया है? घबराइए मत, इन तरीकों से आएगा ऊपर

कभी-कभी रिपोर्ट में गलत जानकारी भी होती है जो स्कोर गिराती है। Paytm ऐप से मुफ्त में क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं। ऐप खोलें, सर्च में Credit Score टाइप करें, आइकन पर क्लिक करें और स्कोर के साथ पूरी रिपोर्ट देखें। किसी गड़बड़ी पर तुरंत शिकायत करें। 12 महीने इन आदतों पर टिके रहे, तो 200 से 300 अंक की बढ़ोतरी मुमकिन है।