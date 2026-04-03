Post Office MIS Scheme में 5 साल तक हर महीने मिलेंगे 9,250 रुपये, जानिए क्या करना होगा

मान लीजिए पति-पत्नी दोनों के पास 7-7 लाख रुपये की बचत है। ऐसे में वे पोस्ट ऑफिस MIS में जॉइंट अकाउंट खोलकर कुल 14 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। इस निवेश पर 7.40% सालाना ब्याज के हिसाब से उन्हें हर महीने करीब 8,633 मिलेंगे। यह रकम पूरे 5 साल तक मिलती रहेगी। इसके बाद स्कीम पूरी होने पर 14 लाख का मूलधन वापस मिल जाएगा। वहीं, दोनों मिलकर 15 लाख रुपये जमा करते हैं, तो 9,250 रुपये मंथली इनकम मिलेगी। यानी यह योजना उन लोगों के लिए बढ़िया हो सकती है, जो बिना जोखिम के रेगुलर इनकम चाहते हैं।