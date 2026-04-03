Stock Market: मौजूदा हालात में क्या करें शेयर बाजार के निवेशक, कौन-सी रणनीति करेगी काम?

Stock Market: शेयर बाजार गिर रहा है, सोना भी डगमगाया, बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है। हर तरफ अफरा-तफरी है। ऐसे में Zerodha के सह-संस्थापक नितिन कामत ने एक बार फिर वही बात कही जो वो सालों से कहते आ रहे हैं। लेकिन इस बार शायद उनकी बात पहले से ज़्यादा जरूरी लग रही है। X पर एक पोस्ट में कामत ने Zerodha के Console प्लेटफॉर्म का एक पोर्टफोलियो चार्ट दिखाया। यह ऊपर से देखने में सिंपल लगता है। लेकिन कामत ने बताया कि इसे सही तरीके से बनाना कितना मुश्किल है। कैश आना-जाना, डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट, आधी बिक्री, ट्रांसफर, इन सभी चीज़ों को सही तरीके से जोड़े बिना रिटर्न का हिसाब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन असली बात चार्ट की नहीं थी।