Money Tips: अचानक पैसों की पड़े जरूरत तो पर्सनल लोन लें या क्रेडिट कार्ड लोन? सही विकल्प चुना तो बचेंगे काफी पैसे

Personal Loan Vs Credit Card: जब बचत कम पड़ जाती है या इंमरजेंसी फंड कम होता है तो लोग अक्सर पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं। इन दोनों से ही अचानक आए खर्च जैसे कि अस्पताल का खर्च, कार की रिपेयरिंग या किसी और स्थिति में तुरंत पैसा मिल जाता है। लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग-अलग जरूरतों के लिए होता है। अगर सही विकल्प नहीं चुना गया तो बाद में ब्याज और दूसरे चार्जेज की वजह से काफी ज्यादा खर्च उठाना पड़ सकता है। इस एक्स्ट्रा खर्च से आने वाले महीनों की बचत पर भी असर पड़ता है।