Bank Holidays: जुलाई में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? देख लें छुट्टियों की लिस्ट, नहीं तो अटक सकता है आपका जरूरी काम

5 जुलाई 2026: इस दिन रविवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

6 जुलाई 2026: इस दिन मिजोरम में MHIP Day के मौके पर बैंक बंद रहेंगे।

9 जुलाई 2026: इस दिन मेघालय में प्रसिद्ध बेह डेंखलाम (Beh Deinkhlam) पर्व के कारण बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा।

11 जुलाई 2026: इस दिन दूसरे शनिवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

12 जुलाई 2026: इस दिन रविवार के चलते बैंकों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

16 जुलाई 2026: इस दिन रथ यात्रा/कांग/हरेला पर्व के चलते भुवनेश्वर, देहरादून, इम्फाल और शिलांग जोन में बैंक बंद रहेंगे।

17 जुलाई 2026: इस दिन यू तिरोत सिंह की पुण्यतिथि के चलते शिलांग जोन में बैंक बंद रहेंगे।

18 जुलाई 2026: बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण पर्व द्रुकपा त्शे-जी के कारण इस दिन सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे।

19 जुलाई 2026: रविवार के चलते इस दिन देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

22 जुलाई 2026: खारची पूजा के चलते इस दिन अगरतला जोन में बैंक बंद रहेंगे।

25 जुलाई 2026: इस दिन चौथे शनिवार के चलते बैकों में छुट्टी रहेगी।

26 जुलाई 2026: इस दिन रविवार के चलते बैंकों का सार्वजनिक अवकाश रहेगा।