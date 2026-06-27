Online Scam: आपके फोन पर कंट्रोल करने से लेकर सिम स्वैपिंग तक, इन 5 तरीकों से सबसे ज्यादा हो रहा साइबर फ्रॉड, जानिए कैसे बचें

Banking Fraud Alert: डिजिटल बैंकिंग ने पैसों का लेनदेन आसान बना दिया है। लेकिन जैसे-जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ठगी और धोखेबाजी जैसी घटनाएं भी बड़ी संख्या में सामने आ रही हैं। बैंकिंग प्रोसेस से अनजान लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड ज्यादा होता है। ऐसे में इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए यह जानकारी होनी चाहिए कि फ्रॉड कैसे होता है और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर लोगों को ठगी के आम तरीकों की जानकारी हो और वे कुछ जरूरी सावधानियां बरतें, तो वे अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि धोखेबाज मासूम लोगों को ठगने के क्या-क्या तरीके अपना रहे हैं।