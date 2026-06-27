Stock Market Outlook: क्या शेयर बाजार फिर पकड़ेगा रफ्तार? 9 महीने बाद दिख रहे कई पॉजिटिव संकेत

Share Market News: करीब नौ महीने तक सुस्ती झेलने के बाद भारतीय शेयर बाजार के लिए अब माहौल बदलता नजर आ रहा है। महंगे वैल्यूएशन, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, वैश्विक अनिश्चितता और एआई शेयरों की जबरदस्त रैली जैसे कारणों ने बाजार को दबाकर रखा था। ये कारण अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में बाजार में अच्छी खरीदारी दिख सकती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, अब कई ऐसे संकेत एक साथ सामने आ रहे हैं, जो इक्विटी बाजार के लिए सकारात्मक माने जाते हैं। वैल्यूएशन पहले की तुलना में काफी सस्ती हुई है, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, विदेशी निवेशकों की बिकवाली धीमी पड़ी है और देश के आर्थिक आंकड़े भी मजबूती का इशारा कर रहे हैं।