ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई तेज, Whatsapp ने 9,400 अकाउंट्स किए बैन

WhatsApp Banned 9,400 Accounts Involved in Digital Arrest: देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट घोटालों और ऑनलाइन साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार, टेलीकॉम रेगुलेटर, बैंकिंग संस्थानों और टेक कंपनियों ने मिलकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है। इस पूरे मामले की जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) की रिपोर्ट में इस कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 9 फरवरी के निर्देशों के अनुपालन में दाखिल की गई है।