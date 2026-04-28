दोस्त के घरवालों ने अनाथ लड़की को बेरहमी से पीटा, फिर पुलिस थाने ले जाने के बहाने अनजान शख्स ने किया रेप

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने भी तेजी से कार्रवाई की और सिर्फ एक घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान कृष भोइर के रूप में हुई है। जांच अधिकारियों के अनुसार, आरोपी पर पहले भी महिलाओं के खिलाफ ऐसे मामलों में शामिल होने का शक है और इस एंगल से भी जांच जारी है। महिला पुलिस अधिकारी इस केस की आगे की जांच कर रही हैं। इस मामले की जांच के दौरान शिवसेना के कार्यकर्ता करीब 8 घंटे तक पुलिसथाने में मौजूद रहे और पीड़िता का साहस बंधाते रहे।