28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दोस्त के घरवालों ने अनाथ लड़की को बेरहमी से पीटा, फिर पुलिस थाने ले जाने के बहाने अनजान शख्स ने किया रेप

डोंबिवली में एक युवती के साथ पहले दोस्त के घरवालों द्वारा मारपीट और फिर एक अन्य व्यक्ति द्वारा रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Apr 28, 2026

accused arrested

पुलिस ने आरोपी को पकड़ा (फोटो- आईएएनएस)

महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक बेहद गंभीर और शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने समाज को झकझोर दिया है। यहां एक अनाथ युवती के साथ पहले उसके दोस्त के घरवालों ने बुरी तरह से मारपीट की और फिर मदद के बहाने एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद युवती ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसके एक घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

झूठे आरोप को लेकर दोस्त के परिवार ने की मारपीट

घटना के अनुसार, पीड़िता एक निजी संस्थान में काम करती है और उसके पास कोई तत्काल पारिवारिक समर्थन नहीं है। आरोप है कि उसके दोस्त के परिवार के सदस्यों ने एक झूठे आरोप को लेकर उसके साथ मारपीट की। इस हमले में मित्र के पिता भी शामिल थे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला लिया, लेकिन उसके साथ कोई जाने वाला नहीं था, जिसके चलते उसने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए बने अपने एक दोस्त से मदद मांगी।

हिम्मत दिखा शिवसेना के कार्यालय पहुंची पीड़िता

आरोपी युवक ने मदद का भरोसा दिलाया और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बहाने अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी युवती के पैसे और मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गया। पूरी तहर असाहय होने के बाद भी पीड़िता ने हार नहीं मानी और किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए शिवसेना पार्टी के कार्यालय पहुंच गई। वहां से उसे पुलिस थाने ले जाया गया और आरोपी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस ने एक घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ा

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने भी तेजी से कार्रवाई की और सिर्फ एक घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान कृष भोइर के रूप में हुई है। जांच अधिकारियों के अनुसार, आरोपी पर पहले भी महिलाओं के खिलाफ ऐसे मामलों में शामिल होने का शक है और इस एंगल से भी जांच जारी है। महिला पुलिस अधिकारी इस केस की आगे की जांच कर रही हैं। इस मामले की जांच के दौरान शिवसेना के कार्यकर्ता करीब 8 घंटे तक पुलिसथाने में मौजूद रहे और पीड़िता का साहस बंधाते रहे।

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Apr 2026 03:09 pm

Hindi News / National News / दोस्त के घरवालों ने अनाथ लड़की को बेरहमी से पीटा, फिर पुलिस थाने ले जाने के बहाने अनजान शख्स ने किया रेप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बैंक से पैसे लेने के लिए कब्र से निकाला बहन का कंकाल, बैंक में मची अफरा-तफरी, अब मंत्री का भी आ गया बयान

Carrying Sister Skeleton
राष्ट्रीय

‘भाजपा सरकार में बिहारी होना हुआ सबसे बड़ा अपराध,’ दिल्ली में पांडव की हत्या पर भड़के तेजस्वी यादव

Delhi shooting case
नई दिल्ली

ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई तेज, Whatsapp ने 9,400 अकाउंट्स किए बैन

राष्ट्रीय

LPG सिलेंडर की किल्लत से बिगड़ी परिस्थितियां, बेंगलुरु समेत कई इलाकों में एक वक्त के खाने तक सिमटे परिवार

राष्ट्रीय

‘सिद्धारमैया पद छोड़ने को है तैयार’, कर्नाटक के पूर्व मंत्री राजन्ना ने किया बड़ा खुलासा

Chief Minister Siddaramaiah and minister Rajanna
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.