LPG सिलेंडर की किल्लत से बिगड़ी परिस्थितियां, बेंगलुरु समेत कई इलाकों में एक वक्त के खाने तक सिमटे परिवार

LPG Crisis in India: बेंगलुरु के उत्तर-पूर्व इलाके में रहने वाली 30 वर्षीय घरेलू कामगार गीता के लिए अब घर का चूल्हा जलाना रोजाना की चुनौती बन गया है। वजह है एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की भारी कमी, जिसे पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। गीता बताती हैं कि अब सिलेंडर मिलने में कई-कई दिन लग जाते हैं। कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि परिवार को रात देर तक इंतजार करना पड़ता है कि कब खाना बनेगा।