बैंक से पैसे लेने के लिए कब्र से निकाला बहन का कंकाल, बैंक में मची अफरा-तफरी, अब मंत्री का भी आ गया बयान



जीतू की बहन की मौत 26 जनवरी 2026 को हो चुकी थी। उसके खाते में जो पैसे थे, उनके नॉमिनी यानी पति और बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे में जीतू ही एकमात्र व्यक्ति है जो उस पैसे का हकदार हो सकता है। जीतू की आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं है। उसके लिए ये 20 हजार रुपये सिर्फ एक रकम नहीं, बल्कि जीवन चलाने का सहारा हैं। शायद इसी मजबूरी ने उसे इतना बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने बाद में उसे पूरी प्रक्रिया समझाई और भरोसा दिलाया कि उसे उसकी बहन के खाते से पैसे दिलाने में मदद की जाएगी। इसके बाद, पुलिस की मौजूदगी में कंकाल को दोबारा कब्र में दफना दिया गया।