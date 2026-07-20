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TVS Motor Share Price: Tata Capital, Bharat Petroleum समेत इन 5 शेयरों में आई गिरावट, जानिए पिछले 1 महीने का रिटर्न

Bharat Petroleum Share Price Fall: शेयर बाजार की गिरावट का असर निफ्टी नेक्स्ट-50 के कुछ प्रमुख शेयरों पर दिखा। गिरावट वाले शेयरों में भारत पेट्रोलियम, टाटा कैपिटल, डीएलएफ लिमिटेड, टीवीएस मोटर और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट शामिल रहे।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 20, 2026

Nifty Next-50 Losers Shares List

TVS Motor के शेयर प्राइस में गिरावट दिखी। (फोटो: AI)

Tata Capital Share Price Fall: शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच एनएसई का निफ्टी नेक्स्ट-50 इंडेक्स सुबह 10 बजकर 33 मिनट पर 0.56 फीसदी या 401 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा। इंडेक्स में इस तेजी के बावजूद कई प्रमुख शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। गिरावट वाले शेयरों में भारत पेट्रोलियम, टाटा कैपिटल, डीएलएफ लिमिटेड, टीवीएस मोटर और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट शामिल रहे। इनमें 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली।

Nifty Next-50 के गिरावट वाले शेयर

कंपनी का नामशुरुआती कारोबार में गिरावटमार्केट कैप (₹ करोड़)52 सप्ताह का उच्च स्तर52 सप्ताह का निचला स्तरपी/ई (P/E) अनुपात
भारत पेट्रोलियम 1.89%1,34,363.51₹391.65₹266.605.63
टाटा कैपिटल1.47%1,48,082.26₹379.95₹296.0039.11
डीएलएफ लिमिटेड1.51%1,62,850.98₹856.45₹489.4063.05
टीवीएस मोटर 1.00%1,70,266.47₹3,970.00₹2,728.7053.26
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 1.52%1,51,581.38₹1,875.00₹1,299.4029.43

भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum Share Price)

आज सुबह 10 बजकर 42 मिनट पर इसका शेयर 1.89 फीसदी या 5.95 रुपये की गिरावट के साथ 309.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 0.70 फीसदी, 1 महीने में 1.01 फीसदी और 1 साल में -9.84 फीसदी का रिटर्न दिया है।

टाटा कैपिटल (Tata Capital Share Price)

इसका शेयर सुबह 10 बजकर 44 मिनट पर 1.47 फीसदी या 5.20 रुपये की गिरावट के साथ 349.00 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -3.31 फीसदी, 1 महीने में -4.85 फीसदी रिटर्न दिया है।

डीएलएफ लिमिटेड (DLF Limited Share Price)

डीएलएफ का शेयर सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर 1.51 फीसदी या 10.10 रुपये की गिरावट के साथ 657.65 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -3.62 फीसदी, 1 महीने में 5.31 फीसदी और 1 साल में -22.19 फीसदी का रिटर्न दिया है।

टीवीएस मोटर (TVS Motor Share Price)

आज सुबह 10 बजकर 53 मिनट पर यह शेयर 1.00 फीसदी या 36.20 रुपये की गिरावट के साथ 3,582.00 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -2.53 फीसदी, 1 महीने में 4.10 फीसदी और 1 साल में 25.78 फीसदी का रिटर्न दिया है।

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट (Cholamandalam Investment Share Price)

सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर इसका शेयर 1.52 फीसदी या 27.40 रुपये की गिरावट के साथ 1,777.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -1.87 फीसदी, 1 महीने में 4.94 फीसदी और 1 साल में 14.31 फीसदी का रिटर्न दिया है।

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Updated on:

20 Jul 2026 12:00 pm

Published on:

20 Jul 2026 12:00 pm

Hindi News / Business / TVS Motor Share Price: Tata Capital, Bharat Petroleum समेत इन 5 शेयरों में आई गिरावट, जानिए पिछले 1 महीने का रिटर्न

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