TVS Motor Share Price: Tata Capital, Bharat Petroleum समेत इन 5 शेयरों में आई गिरावट, जानिए पिछले 1 महीने का रिटर्न

Tata Capital Share Price Fall: शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच एनएसई का निफ्टी नेक्स्ट-50 इंडेक्स सुबह 10 बजकर 33 मिनट पर 0.56 फीसदी या 401 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा। इंडेक्स में इस तेजी के बावजूद कई प्रमुख शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। गिरावट वाले शेयरों में भारत पेट्रोलियम, टाटा कैपिटल, डीएलएफ लिमिटेड, टीवीएस मोटर और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट शामिल रहे। इनमें 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली।