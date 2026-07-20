TVS Motor Share Price: Tata Capital, Bharat Petroleum समेत इन 5 शेयरों में आई गिरावट, जानिए पिछले 1 महीने का रिटर्न

TVS Motor के शेयर प्राइस में गिरावट दिखी। (फोटो: AI)
Tata Capital Share Price Fall: शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच एनएसई का निफ्टी नेक्स्ट-50 इंडेक्स सुबह 10 बजकर 33 मिनट पर 0.56 फीसदी या 401 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा। इंडेक्स में इस तेजी के बावजूद कई प्रमुख शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। गिरावट वाले शेयरों में भारत पेट्रोलियम, टाटा कैपिटल, डीएलएफ लिमिटेड, टीवीएस मोटर और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट शामिल रहे। इनमें 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली।
|कंपनी का नाम
|शुरुआती कारोबार में गिरावट
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52 सप्ताह का उच्च स्तर
|52 सप्ताह का निचला स्तर
|पी/ई (P/E) अनुपात
|भारत पेट्रोलियम
|1.89%
|1,34,363.51
|₹391.65
|₹266.60
|5.63
|टाटा कैपिटल
|1.47%
|1,48,082.26
|₹379.95
|₹296.00
|39.11
|डीएलएफ लिमिटेड
|1.51%
|1,62,850.98
|₹856.45
|₹489.40
|63.05
|टीवीएस मोटर
|1.00%
|1,70,266.47
|₹3,970.00
|₹2,728.70
|53.26
|चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट
|1.52%
|1,51,581.38
|₹1,875.00
|₹1,299.40
|29.43
आज सुबह 10 बजकर 42 मिनट पर इसका शेयर 1.89 फीसदी या 5.95 रुपये की गिरावट के साथ 309.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 0.70 फीसदी, 1 महीने में 1.01 फीसदी और 1 साल में -9.84 फीसदी का रिटर्न दिया है।
इसका शेयर सुबह 10 बजकर 44 मिनट पर 1.47 फीसदी या 5.20 रुपये की गिरावट के साथ 349.00 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -3.31 फीसदी, 1 महीने में -4.85 फीसदी रिटर्न दिया है।
डीएलएफ का शेयर सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर 1.51 फीसदी या 10.10 रुपये की गिरावट के साथ 657.65 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -3.62 फीसदी, 1 महीने में 5.31 फीसदी और 1 साल में -22.19 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 10 बजकर 53 मिनट पर यह शेयर 1.00 फीसदी या 36.20 रुपये की गिरावट के साथ 3,582.00 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -2.53 फीसदी, 1 महीने में 4.10 फीसदी और 1 साल में 25.78 फीसदी का रिटर्न दिया है।
सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर इसका शेयर 1.52 फीसदी या 27.40 रुपये की गिरावट के साथ 1,777.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -1.87 फीसदी, 1 महीने में 4.94 फीसदी और 1 साल में 14.31 फीसदी का रिटर्न दिया है।
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