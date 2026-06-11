Gold Silver Price Today: उधर कच्चा तेल उछला और इधर गिर गया सोना, जानिए आपके शहर में 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट

अमेरिका के ईरान पर ताजा हमले के चलते कीमतों में यह गिरावट आई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील नहीं होने के चलते नए हमलों की चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट में इस बढ़े हुए तनाव के चलते क्रूड ऑयल महंगा हो गया है। आज WTI क्रूड करीब 2 फीसदी ऊपर ट्रेड कर रहा है। इससे महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। बुलियन मार्केट एक्सपर्ट डॉ रवि सिंह ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में इजाफा कर सकता है। ऐसे में निवेशक बिना ब्याज वाले एसेट गोल्ड से निकलकर ट्रेजरी बॉन्ड जैसे ब्याज वाले एसेट्स में जा सकते हैं। यही कारण है कि सोना गिर रहा है।