Dubai में सस्ती हुई प्रॉपर्टी, काफी गिर गईं घरों की कीमतें, आखिर क्या है वजह?

Dubai Real Estate Crash: जिस दुबई को दुनिया के अमीर लोगों का स्वर्ग कहा जाता था, जहां विदेशी निवेशक आंखें मूंदकर पैसा लगाते थे, वहां अब हालात बदल गए हैं। मार्च 2025 में दुबई के घरों की कीमतें 5.9 फीसदी गिर गईं। यह 2020 के बाद पहली बार हुआ है, जब कीमतों में इस तरह की गिरावट देखी गई। ValuStrat नाम की प्रॉपर्टी कंसल्टिंग कंपनी, जिसकी UAE के कई बड़े बैंक सेवाएं लेते हैं, ने ये आंकड़े जारी किए हैं। एक महीने में इतनी गिरावट के बाद दुबई के घरों का भाव छह महीने पहले के स्तर पर वापस आ गया है।