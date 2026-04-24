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Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। डॉलर में तेजी के चलते सोने में बिकवाली आई है। चांदी भी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है।

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भारत

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Pawan Jayaswal

Apr 24, 2026

Gold Rate Today

सोने में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भाव लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव शुक्रवार शाम 0.14 फीसदी या 210 रुपये की गिरावट के साथ 1,51,551 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर वायदा इस समय 0.66 फीसदी या 1583 रुपये की गिरावट के साथ 2,39,930 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।

हाजिर बाजार में सोने के भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,50,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,47,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,34,090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,22,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 97,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 को 22 कैरेट सोना 1,40,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,15,040 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,53,380 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज शुक्रवार, 24 अप्रैल को 22 कैरेट सोने का रेट 1,40,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज 22 कैरेट सोने का रेट 1,40,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट सोने का रेट 1,52,950 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

जोयालुक्कास में सोने के भाव

जोयालुक्कास में आज शुक्रवार, 24 अप्रैल को 24 कैरेट सोना 1,52,950 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,40,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 1,14,710 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

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Published on:

24 Apr 2026 04:02 pm

Hindi News / Business / Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

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