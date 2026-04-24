Gold Silver Price Today: टूट गया सोना, चांदी में आई भारी गिरावट, जानिए क्या चल रहे हैं भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 986 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,775 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से आज कच्चे तेल में तेजी देखी जा रही है। क्रूड ऑयल में उछाल से डॉलर मजबूत हो रहा है। जब डॉलर ऊपर जाता है, तो सोने में बिकवाली देखने को मिलती है, जिसके चलते कीमतें गिर रही हैं।