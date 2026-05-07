Multibagger Stocks: 7 पैसे से 167 रुपये तक का सफर, इन 18 पेनी शेयरों ने निवेशकों को कर दिया मालामाल, देखिए ये आंकड़े

Multibagger Stocks: शेयर बाजार में पेनी स्टॉक्स का नाम सुनते ही ज्यादातर निवेशक सावधान हो जाते हैं। क्योंकि कम कीमत वाले इन शेयरों में उतार-चढ़ाव बहुत तेज होता है, कारोबार कम रहता है और कई बार कंपनियों की हालत भी भरोसेमंद नहीं होती। लेकिन पिछले पांच सालों ने बाजार की एक अलग तस्वीर भी दिखाई है। कुछ ऐसे छोटे शेयर, जिन्हें कभी लोग नजरअंदाज करते थे, आज हजारों करोड़ रुपये की कंपनियां बन चुके हैं।