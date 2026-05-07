Wife के साथ Post Office की इस स्कीम में करें निवेश, हर तीन महीने में मिलेंगे 61,499 रुपये

Post Office SCSS में सबसे अधिक ब्याज मिल रहा है। (PC: AI)
Post Office Senior Citizens Savings Scheme: रिटायरमेंट के बाद के खर्चों की चिंता हर किसी को सताती है। भले ही आपके पास रिटायरमेंट फंड हो, लेकिन रेगुलर इनकम नहीं होने की टीस तो मन में रहती ही है। आपकी इस समस्या का समाधान पोस्ट ऑफिस के पास है। भारतीय डाक अपने ग्राहकों को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ऑफर कर रहा है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है यह योजना सीनियर सिटीजंस के लिए है। इस स्कीम में निवेश करने पर हर तीन महीने में एक तय राशि निवेशक के खाते में आती है। इस रकम से आप रिटायरमेंट के बाद के खर्चे पूरे कर सकते हैं। आइए योजना की खास बातें जानते हैं।
|विवरण
|जानकारी
|कुल निवेश
|30,00,000 रुपये
|पति का निवेश
|15,00,000 रुपये
|पत्नी का निवेश
|15,00,000 रुपये
|ब्याज दर
|8.2% सालाना
|मैच्योरिटी अवधि
|5 साल
|ब्याज भुगतान
|हर 3 महीने में
|हर 3 महीने में मिलने वाली रकम
|61,499 रुपये
|1 साल में कुल ब्याज
|2,45,996 रुपये
|5 साल में कुल ब्याज
|12,30,000 रुपये
|मैच्योरिटी पर मिलने वाला मूलधन
|30,00,000 रुपये
|5 साल बाद कुल रकम (मूलधन + ब्याज)
|42,30,000 रुपये
ज्यादातर लोग इस स्कीम में अपना रिटायरमेंट फंड जमा करा देते हैं और फिर रेगुलर इनकम उठाते रहते हैं। मैच्योरिटी अवधि पूर होने पर आप दोबारा भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और रेगुलर इनकम का फायदा ले सकते हैं। मान लीजिए आप पति-पत्नी दोनों कामकाजी हैं या आपकी सेविंग्स हैं, तो आप दोनों 15-15 लाख रुपये मिलाकर कुल 30 लाख रुपये सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं। इस निवेश से आपको 5 साल की मैच्योरिटी अवधि के दौरान हर तीन महीने में 61,499 रुपये मिलेंगे। इस तरह आपको 5 साल में 12,30,000 रुपये ब्याज मिल जाएगा। साथ ही मैच्योरिटी पर आपको आपके 30 लाख रुपये वापस मिल जाएंगे।
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