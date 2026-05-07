Wife के साथ Post Office की इस स्कीम में करें निवेश, हर तीन महीने में मिलेंगे 61,499 रुपये

Post Office Senior Citizens Savings Scheme: रिटायरमेंट के बाद के खर्चों की चिंता हर किसी को सताती है। भले ही आपके पास रिटायरमेंट फंड हो, लेकिन रेगुलर इनकम नहीं होने की टीस तो मन में रहती ही है। आपकी इस समस्या का समाधान पोस्ट ऑफिस के पास है। भारतीय डाक अपने ग्राहकों को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ऑफर कर रहा है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है यह योजना सीनियर सिटीजंस के लिए है। इस स्कीम में निवेश करने पर हर तीन महीने में एक तय राशि निवेशक के खाते में आती है। इस रकम से आप रिटायरमेंट के बाद के खर्चे पूरे कर सकते हैं। आइए योजना की खास बातें जानते हैं।