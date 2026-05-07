Gold Silver Price Today: अमेरिका-ईरान के बीच पीस डील की उम्मीदों से उछला सोना, चांदी में आ गई तेजी, जानिए भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज गुरुवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 0.29 फीसदी या 439 रुपये की बढ़त के साथ 1,52,571 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यूएस-ईरान के बीच संभावित शांति समझौते के चलते सोने में आज तेजी देखी जा रही है। निवेशक इस समझौते को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं। उधर मजबूत यूएस प्राइवेट पेरोल डेटा ने आगामी भविष्य में फेड रेट कट की संभावना को कम किया है। इसके चलते सोने में तेजी सीमित रही है।